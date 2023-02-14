У Туреччині через землетрус загинули пʼятеро громадян України. З-під завалів врятували 10 українців

У Туреччині через землетрус загинули пʼятеро громадян України, зокрема родина з Запоріжжя. Посольство готує репатріацію тіл загиблих.
Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
Загалом у Туреччині розшукали 136 громадян України, 37 з них евакуювали. З-під завалів врятували 10 українців. Семеро вважаються зниклими безвісти. Двоє українців можуть бути під завалами, їх шукають підрозділи ДСНС, які працюють у Туреччині. Одна людина перебуває в лікарні, її стан стабільний.
У зону стихійного лиха вирушає друга група консулів. Найближчим часом дипломати планують евакуювати з постраждалого від землетрусів регіону ще 22 українських громадян.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. У цих країнах загинули десятки тисяч людей. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 км у провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, в Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.