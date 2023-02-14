У Туреччині через землетрус загинули пʼятеро громадян України. З-під завалів врятували 10 українців

У Туреччині через землетрус загинули пʼятеро громадян України, зокрема родина з Запоріжжя. Посольство готує репатріацію тіл загиблих.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Загалом у Туреччині розшукали 136 громадян України, 37 з них евакуювали. З-під завалів врятували 10 українців. Семеро вважаються зниклими безвісти. Двоє українців можуть бути під завалами, їх шукають підрозділи ДСНС, які працюють у Туреччині. Одна людина перебуває в лікарні, її стан стабільний.

У зону стихійного лиха вирушає друга група консулів. Найближчим часом дипломати планують евакуювати з постраждалого від землетрусів регіону ще 22 українських громадян.