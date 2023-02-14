З Атлантичного океану дістали датчики, які належали китайській повітряній кулі-шпигуну

З Атлантичного океану дістали датчики, що належали першій китайській повітряній кулі-шпигуну, яку збили після перетину кордонів США.
Про це повідомило Північне командування США, цитує BBC.
Пошукові бригади ідентифікували пріоритетні датчики та електронні компоненти, зараз їх вивчає ФБР. Також біля берегів Північної Кароліни знайшли великі частини обʼєкту. Серед знайдених предметів — близько 9—12 метрів антеної решітки повітряної кулі.
США заявляли, що повітряна куля була створена в Китаї та використовувалася для спостереження, але Китай заявив, що це був просто дирижабль для спостереження за погодою, що збився зі шляху.
- З 4 лютого США збили чотири обʼєкти. Перший помітили над Північною Кароліною, другий збили над Аляською, третій — над територією канадського Юкону, четвертий — над озером Гурон на американсько-канадському кордоні. Ці обʼєкти не несли прямої загрози для людей на землі, але їх знищили «для захисту безпеки, інтересів і безпеки польотів США». Перша повітряна куля була розміром з три автобуси, друга — як маленька машина, третя була циліндричною, а четверта схожа на восьмикутник із нитками.