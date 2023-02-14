З Атлантичного океану дістали датчики, які належали китайській повітряній кулі-шпигуну

Пошукові бригади ідентифікували пріоритетні датчики та електронні компоненти , зараз їх вивчає ФБР. Також біля берегів Північної Кароліни знайшли великі частини обʼєкту. Серед знайдених предметів — близько 9—12 метрів антеної решітки повітряної кулі.

США заявляли, що повітряна куля була створена в Китаї та використовувалася для спостереження, але Китай заявив, що це був просто дирижабль для спостереження за погодою, що збився зі шляху.