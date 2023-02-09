Держдеп: Збитий китайський аеростат мав датчики та антени для збору інформації

Китайська повітряна куля, яку США збили минулого тижня, могла збирати дані через системи звʼязку.

Про це повідомляє BBC.

Високопосадовець Держдепартаменту сказав на брифінгу, що куля була оснащена кількома антенами, здатними до «операцій зі збору розвідувальних даних». Він додав, що зображення з високою роздільною здатністю показали, що повітряна куля мала великі сонячні панелі, здатні працювати з «кількома активними датчиками збору розвідувальних даних», й антени, які могли збирати та геолокувати комунікації.

«Обладнання висотних аеростатів явно призначене для розвідувального спостереження та не відповідає обладнанню бортових метеоаеростатів», — заявив чиновник.

Виробник повітряної кулі також повʼязаний з китайською армією та є постачальником військових товарів.