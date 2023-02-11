Президент США Джо Байден наказав збити біля Аляски невідомий літаючий обʼєкт

Президент США Джо Байден наказав збити невпізнаний обʼєкт, що пролітав над Аляскою — менш ніж через тиждень після того, як військові збили китайську повітряну кулю, що пролетіла над Штатами.

Про це повідомляє Reuters.

Головний представник Пентагону, генерал Патрік Райдер розповів, що ракета Sidewinder збила обʼєкт завбільшки з невеликий автомобіль.

«Ми не знаємо, кому належить цей обʼєкт», — заявив представник Білого дому Джон Кірбі, додавши, що також неясно, звідки він почав свій політ.