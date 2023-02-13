Без «Росатому» та алмазів. Польща незадоволена проєктом нових санкцій проти росії

У Польщі вважають проєкт десятого пакета санкцій Європейського Союзу проти росії «нижчим за свої очікування», оскільки він не передбачає санкцій проти «Росатома».

Про це заявив посол Польщі в Європейському Союзі Анджей Садось, повідомляє RMF FM.

Крім того, європейські чиновники відмовилися включити в пакет санкцій польську пропозицію про виключення «Газпрому» з системи UER, яка видає сертифікати про низькі викиди вуглекислого газу. Немає й заборони на імпорт російських алмазів. Щодо цього Садось висловив подив, оскільки Бельгія, яка чинила найбільший спротив у цьому питанні, нібито погодилася на цю заборону.

Також, за словами посла, не запроваджуються обмеження за примусове усиновлення українських дітей. З іншого боку, ЄС запропонував санкції проти чотирьох російських банків і заборону на імпорт російського каучуку. Пакет також передбачає додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які росія використовує для виробництва зброї. Нові санкції мають коштувати росії €10 мільярдів, але, як повідомив RMF FM один із дипломатів, збиток розрахований у цінах 2021 року, тому сильно завищений.