Без «Росатому» та алмазів. Польща незадоволена проєктом нових санкцій проти росії

У Польщі вважають проєкт десятого пакета санкцій Європейського Союзу проти росії «нижчим за свої очікування», оскільки він не передбачає санкцій проти «Росатома».
Про це заявив посол Польщі в Європейському Союзі Анджей Садось, повідомляє RMF FM.
Крім того, європейські чиновники відмовилися включити в пакет санкцій польську пропозицію про виключення «Газпрому» з системи UER, яка видає сертифікати про низькі викиди вуглекислого газу. Немає й заборони на імпорт російських алмазів. Щодо цього Садось висловив подив, оскільки Бельгія, яка чинила найбільший спротив у цьому питанні, нібито погодилася на цю заборону.
Також, за словами посла, не запроваджуються обмеження за примусове усиновлення українських дітей. З іншого боку, ЄС запропонував санкції проти чотирьох російських банків і заборону на імпорт російського каучуку. Пакет також передбачає додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які росія використовує для виробництва зброї. Нові санкції мають коштувати росії €10 мільярдів, але, як повідомив RMF FM один із дипломатів, збиток розрахований у цінах 2021 року, тому сильно завищений.
- У новому пакеті санкцій Україна наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба» і на забороні імпорту скрапленого газу з росії. Окрім того, Україна закликає запровадити санкції проти «Росатому», призупинити права росії в МАГАТЕ та повністю заборонити російську пропаганду в країнах ЄС.
- При цьому, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики.
- 13 лютого стало відомо, що в Європейському Союзі представили попередні плани на десятий пакет санкцій проти росії. Там хочуть ввести обмеження проти ще чотирьох російських банків. Також там хочуть ввести заборону на участь громадян росії у радах директорів критично важливих інфраструктурних компаній у ЄС. Планується розширення і персональних санкцій — до списку хочуть додати близько 130 людей та компаній. Це переважно російські військові, колаборанти, пропагандисти, а також люди та компанії, повʼязані з «ПВК Вагнера».