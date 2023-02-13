Politico: ЄС хоче ввести санкції проти чергових російських банків та розширити імпортні заборони

У Європейському Союзі представили попередні плани на десятий пакет санкцій проти росії. Там хочуть ввести обмеження проти ще чотирьох російських банків.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

ЄС планує ввести санкції проти чотирьох російських банків, зокрема й Альфа-банку.

Також там хочуть ввести заборону на участь громадян росії у радах директорів критично важливих інфраструктурних компаній у ЄС. Планується розширення і персональних санкцій — до списку хочуть додати близько 130 людей та компаній. Це переважно російські військові, колаборанти, пропагандисти, а також люди та компанії, повʼязані з «ПВК Вагнера».

Крім цього, ЄС планує заборонити купівлю російського каучуку та асфальту або бітуму (нафтопродукту). Водночас у росію заборонять продавати до росії вантажні автомобілі, інші важкі транспортні засоби, будівельні машини, насоси та інші машини, що їх використовують у будівельному секторі. Пакет також включає додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які росія може використовувати для виробництва зброї.