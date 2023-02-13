Politico: ЄС хоче ввести санкції проти чергових російських банків та розширити імпортні заборони

У Європейському Союзі представили попередні плани на десятий пакет санкцій проти росії. Там хочуть ввести обмеження проти ще чотирьох російських банків.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
ЄС планує ввести санкції проти чотирьох російських банків, зокрема й Альфа-банку.
Також там хочуть ввести заборону на участь громадян росії у радах директорів критично важливих інфраструктурних компаній у ЄС. Планується розширення і персональних санкцій — до списку хочуть додати близько 130 людей та компаній. Це переважно російські військові, колаборанти, пропагандисти, а також люди та компанії, повʼязані з «ПВК Вагнера».
Крім цього, ЄС планує заборонити купівлю російського каучуку та асфальту або бітуму (нафтопродукту). Водночас у росію заборонять продавати до росії вантажні автомобілі, інші важкі транспортні засоби, будівельні машини, насоси та інші машини, що їх використовують у будівельному секторі. Пакет також включає додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які росія може використовувати для виробництва зброї.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз прискорити роботу над новим пакетом санкцій щодо росії та спрямувати його проти її ракетної індустрії. Україна також наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба» і на забороні імпорту скрапленого газу з росії. Окрім того, Україна закликає запровадити санкції проти «Росатому», призупинити права росії в МАГАТЕ та повністю заборонити російську пропаганду в країнах ЄС.
- Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики.