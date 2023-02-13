У Туреччині врятували двох дівчат та жінку, які провели під завалами понад тиждень

У Туреччині з-під завалів вдалося врятувати двох жінок, які провели там понад тиждень.
Про це пише Al Jazeera.
У Хатаї вдалося врятувати жінку на імʼя Найде Умай, яка знаходилася під завалами 177 годин. Її доставили до лікарні. В адміністративному центрі Хатая — Антакʼї — рятувальники звільнили дванадцятирічну дівчинку, яка провела під уламками 182 години. Також у цьому місті вдалося врятувати 12-річного хлопця, який перебував під завалами 182 години, пише Anadolu.
Українські рятувальники розповіли, що під час пошукових робіт застосовують чуттєві пристрої «Геофон» та телескопічні камери. Допомагають фахівцям й спеціально навчені службові собаки.
Від початку робіт у Туреччині пошуково-рятувальні групи зведеного загону ДСНС обстежили 340 зруйнованих будівель та споруд, розібрали 107 завалі, діставши з-під них 26 тіл.
У понеділок президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що в результаті землетрусів 6 лютого в країні загинули 31 643 людини, травми дістали 158 165 людей. Тисячі пошукових бригад використовують теплові камери та службових собак, обшукують залишки зруйнованих будівель, щоб знайти тих, хто залишився в живих. Попри це, надії знайти людей живими все менше, і, як очікується, рятувальна місія скоро закінчиться. Основна увага тепер зміщується на відновлення після землетрусу, притулок, їжу та медичне обслуговування постраждалих.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію — там не можуть встановити точну кількість жертв і кажуть про понад 4 500 загиблих. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 км в провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, у Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.