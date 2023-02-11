«Катастрофи не сталося». «Укренерго» прогнозує покращення ситуації зі світлом у вихідні

Голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький прогнозує, що ситуація з постачанням електроенергії на період вихідних 11—12 лютого може покращитися.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Кудрицький пояснив, що енергетикам вдалося до суботи відновити певні обсяги генерації, споживання на вихідних завжди менше, а синоптики, до того ж, прогнозують потепління.

«За моїми прогнозами, ми матимемо стабільну, контрольовану ситуацію в енергосистемі в суботу та неділю. І я навіть обережно зазначу, що в деякі години доби у нас не буде лімітів споживання. Тобто у якісь години відключень не буде взагалі», — сказав він.

Коментуючи чергову масовану російську атаку 10 лютого, Кудрицький сказав, що це вплинуло на плани відновлення генерації, проте «катастрофи не сталося».

За його словами, до ракетної атаки енергетики набрали гарний темп відновлення енергообʼєктів, і електроенергія постачалася за графіками, попри морози.