ЗМІ: Зеленський на зустрічі з лідерами ЄС передав списки озброєння, якого потребує Україна

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами Європейського Союзу 9 лютого передав списки побажань щодо нових поставок озброєнь.

Про це пише видання Spiegel.

«Те, що роблять українці, дуже розумно… Вони точно знають, що їм потрібно, і знають, про що просити», — прокоментував європейський чиновник.

За словами одного зі співрозмовників, запити України були «пристосовані до відповідних військових запасів країн-членів ЄС», передає «Європейська правда» з посиланням на агентство dpa. Ідеться про те, щоб посилити тиск на окремі держави, аби вони надали більше допомоги для протистояння російській агресії.

На запитання, звідки Україна отримала інформацію про військові запаси країн-членів ЄС, співрозмовник відповів: «Вони поінформовані, у них є контакти». За його словами, з такими можливостями розвідки не дивно, що українці можуть протистояти росії.