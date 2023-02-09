Bild: Зеленський зміг переконати Францію та Німеччину надати Україні літаки та далекобійну зброю

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном зумів переконати їх надати Україні літаки та далекобійну зброю, пише Bild.

«Чим швидше ми отримаємо важке далекобійне озброєння, а наші пілоти — сучасні літаки, то швидше закінчиться російська агресія», — сказав Зеленський.

Макрон наголосив, що росія не повинна виграти цю війну, і запевнив, що Париж і Берлін надаватимуть військову підтримку Україні стільки, скільки буде необхідно.

Шольц, своєю чергою, зауважив, що Україна належить до європейської родини, і саміт ЄС надішле потужний сигнал солідарності з Києвом.

«Ми стоїмо поруч з Україною в її захисті. Факт залишається фактом: росія не повинна виграти цю війну», — заявив Шольц.