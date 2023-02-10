Словаччина після запиту України починає перемовини про передачу винищувачів МіГ-29

Уряд Словаччини після офіційного запиту України розпочне перемовини про передачу своїх винищувачів МіГ-29. Минулого року їх зняли з озброєння.

Про це заявив очільник уряду Едуард Гегер, пише SME.

Він підтвердив, що під час візиту до Брюсселю президент Володимир Зеленський попросив у Словаччини літаки. Тепер Словаччина може почати перемовини, щоб їх передати.

За словами Гегера, словацькі літаки можуть врятувати багато життів в Україні, яка вже рік обороняється від російського нападу.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що за передані літаки країна точно отримає якусь компенсацію. Він нагадав, що Словаччина вже отримує від Заходу танки та системи ППО на заміну тим, які вона передала Україні.