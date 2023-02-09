WSJ: Фінляндія почне поставляти танки Україні після вступу до НАТО

Фінляндія планує передавати Україні свої танки лише після того, як вступить до НАТО. Країна не дуже хоче деталізувати свою військову допомогу через понад 1300-кілометровий кордон із росією.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
Представник НАТО розповів, що Фінляндія дала зрозуміти, що вона, найімовірніше, не буде здійснювати прямих постачань танків Україні до офіційного вступу в Альянс. Поки що її вступ разом зі Швецією блокує Туреччина.
За його словами, навіть після вступу в НАТО Фінляндія, яка має приблизно 240 танків, зможе надати лише кілька одиниць.
- Наприкінці січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам. Після цього стало відомо, що країни Європи готуються передати Україні 80 танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів. Один батальйон зберуть із танків, які дадуть Німеччина, Нідерланди, Іспанія та Фінляндія. Це будуть версії Leopard 2A6. Другий батальйон забезпечать танками з Польщі та Норвегії версії 2А4.
- 3 лютого уряд Німеччини схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву 88 старих танків Leopard 1. Згодом там також дали дозвіл іншій компанії на поставку 90 таких танків.