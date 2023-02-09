Гендиректор Rheinmetall заявив, що концерн обговорює з Україною можливість постачання танків Panther

Німецька компанія Rheinmetall хоче поставити на Україну свій найсучасніший основний бойовий танк Panther.

Про це в інтервʼю німецькій газеті Handelsblatt заявив генеральний директор Армін Паппергер.

«Ми ведемо переговори з Києвом про експорт Panther», — сказав Армін Паппергер і додав, що Україна також виявила інтерес до нової бойової машини піхоти Lynx.

Минулого літа компанія Rheinmetall представила Panther на виставці в Парижі і назвала його найсильнішим бойовим танком у світі. Україна може стати першим його покупцем. Концерн обіцяє постачання «через 15—18 місяців», танки можна виготовити в Німеччині або в Угорщині. Для експорту потрібне схвалення федерального уряду, оскільки Panther розробили в Німеччині.

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Армін Паппергер також заявив, що концерн Rheinmetall після завершення війни готовий встановити в Україні завод зі збирання Panther, якщо уряд Німеччини схвалить необхідні експортні ліцензії.

Танк KF51 Panther, назва якого нагадує про танк часів Другої світової війни, задуманий як довгостроковий наступник танка Leopard 2, який стоїть на озброєнні країн ЄС. Він важить 65 тонн (легший за Leopard 2), має модифікований дизельний двигун, гібридну силову установку (має спростити серійне виробництво), покращену гармату, 12,7-мм кулемет, а також пускові установки для баражуючих боєприпасів HERO 120 (дрон-камікадзе). Поки у Rheinmetall усіх характеристик танка не розкривають, але зазначають, що екіпаж буде краще захищений, ніж у Leopard 2.