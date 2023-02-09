МЗС: Під завалами в Туреччині шукають пʼятьох українців. Консули вирушили в зону стихійного лиха

Під завалами в Туреччині шукають пʼятьох українців, одну громадянку України госпіталізували.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
За його словами, дипломати розшукали 103 українців, які проживали в зоні землетрусу. Звʼязку з 22 громадянами досі немає — їх шукають.
Українські консули вирушили в зону стихійного лиха. Вони везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. Дипломати також координуватимуть пошуки зниклих українців, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Загинули тисячі людей, десятки тисяч отримали поранення. За даними Туреччини, ймовірно, під час землетрусів загинули двоє українців.
- Кабінет міністрів України доручив відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін спеціалістів Держслужби з надзвичайних ситуацій для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу та пошуку зниклих під завалами людей.