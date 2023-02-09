Землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 12 тисяч людей

Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу сягнула 12 049 людей, ще 77 779 — поранені.
Про це повідомляє NBC News.
У Туреччині, за словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, загинуло щонайменше 9 057 людей. Ще 52 979 отримали поранення, згідно з даними турецького управління з надзвичайних ситуацій, а вісім тисяч людей вдалося врятувати з-під завалів.
У Сирії загалом загинуло щонайменше 2 992 людини. За даними Міністерства охорони здоровʼя країни і «Білих шоломів», понад 24 800 людей отримали поранення.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Загинули тисячі людей, десятки тисяч отримали поранення. За даними Туреччини, ймовірно, під час землетрусів загинули двоє українців.
- Кабінет міністрів України доручив відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін спеціалістів Держслужби з надзвичайних ситуацій для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу та пошуку зниклих під завалами людей.