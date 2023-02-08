Росія знову обстрілює Херсон з артилерії, є загиблий та поранені комунальники

Російська армія вкотре обстріляла середмістя Херсону. Через удар артилерії загинув літній херсонець, якого обстріл застав на вулиці.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Під вогнем вчетверте опинився дитячий центр реабілітації, постраждалих немає, адже через постійні російські обстріли з установи вивезли дітей.
Перед цим голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що в місті під час обстрілу поранено двох працівників міськводоканалу.
- 1 лютого стало відомо, що у Херсоні лишилося всього 20% жителів порівняно з довоєнним періодом. Це приблизно 60 тисяч людей. Зараз у місті немає безпечних районів, тому влада закликає людей евакуюватися, але вони переважно з міста не виїжджають. Водночас ті, хто виїхав, поки до Херсону не повертаються.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Відтоді росіяни майже щодня обстрілюють Херсон та населені пункти навколо.