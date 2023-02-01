У Херсоні залишилось усього 20% жителів — це 60 тисяч людей

У Херсоні лишилося всього 20% жителів порівняно із довоєнним періодом. Це приблизно 60 тисяч людей.

Про це розповів пресофіцер Херсону Дмитро Плетенчук.

«У Херсоні залишилося близько 60 тисяч людей, це 20% від населення міста до повномасштабного вторгнення. Сто тисяч людей виїхали під час окупації, після початку обстрілів виїхала решта. Ті, хто залишився, — це переважно соціально незахищені верстви населення, які не можуть дозволити себе евакуацію, чи дуже патріотичні люди, які не хочуть виїжджати», — пояснив він.

За його словами, зараз у місті немає безпечних районів. Тому влада закликає людей евакуюватися, але вони переважно з міста не виїжджають. Водночас і до Херсону теж не повертаються.

Однак попри обстріли, не можна сказати, що в місті «гуманітарна катастрофа». Плетенчук розповів, що найгірша ситуація в мікрорайоні Острів. Росіяни постійно руйнують там комунікації та системи забезпечення, а ремонтники не можуть оперативно лагодити всі пошкодження через обстріли.