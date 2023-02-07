Zoom скоротить 15% персоналу, а голова компанії працюватиме майже без зарплатні

Компанія-розробник платформи для відеоконференцій Zoom скоротить приблизно 1 300 робочих місць, оскільки попит на послуги відеоконференцзвʼязку компанії зменшується із затиханням пандемії коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Звільнення торкнуться майже 15% персоналу. Головний виконавчий директор компанії Ерік Юань повідомив, що зменшує власну зарплату на 98% на наступний фінансовий рік і відмовляється від корпоративного бонуса за 2023 фінансовий рік. Компанія також повідомила, що зарплати команди виконавчих керівників будуть зменшені на 20% у той самий період.