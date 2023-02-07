Зʼявилися супутникові знімки наслідків землетрусів у Туреччині

Компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки наслідків землетрусів у Туреччині. На фото зображені зруйновані будівлі в місті Іслахіє провінції Газіантеп неподалік місця, де був епіцентр землетресу.

Відповідні фото компанія опублікувала у своєму Twitter.

Там зображені фотографії міста за жовтень 2022 року та за лютий 2023 року.

У компанії розповіли, що висока хмарність зараз заважає зробити якісні фотографії наслідків землетрусів, і пообіцяли опублікувати нові фото, коли погода дозволить їх зробити.