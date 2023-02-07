Країни Європи передадуть Україні понад 100 старих танків Leopard 1

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни Європи планують передати Україні понад 100 танків Leopard 1.
Про це пише ZDF.
Пісторіус анонсував поставки під час візиту до Києва. За його словами, до літа Україні планують передати 20—25 танків, а до початку наступного року їх буде понад 100.
Тим часом Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів. Німецький уряд офіційно підтвердив, що видав ліцензію на поставку 178 танків Leopard 1A5.
- Наприкінці січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам. Після цього стало відомо, що країни Європи готуються передати Україні 80 танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів. Один батальйон зберуть із танків, які дадуть Німеччина, Нідерланди, Іспанія та Фінляндія. Це будуть версії Leopard 2A6. Другий батальйон забезпечать танками з Польщі та Норвегії версії 2А4.
- 3 лютого уряд Німеччини схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву 88 старих танків Leopard 1.