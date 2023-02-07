Українська військова розвідка: «Газпром» створює власну приватну військову компанію

Найбільша корпорація росії «Газпром» створює власну приватну військову компанію.

Про це українська військова розвідка повідомила 7 лютого з посиланням на розпорядження, яке підписав російський премʼєр-міністр Михайло Мішустін.

Документ встановлює, що засновниками організації буде «Газпром нефть» з розміром долі у статутному капіталі «організації» 70% та «Приватна охоронна організація «Стаф-центр» з часткою 30%.

При створенні «організації» уряд рф посилається на закон «про безпеку обʼєктів паливно-енергетичного комплексу», де зазначено, що підприємствам галузі «може бути надано право на заснування приватної охоронної організації». Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної «організації» не може бути меншим за 50%.

Пресслужба ГУР Міноборони України