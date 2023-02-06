Олена Гончарук перемогла в конкурсі на посаду директора Довженко-Центру

Конкурс на посаду керівника Довженко-Центру виграла Олена Гончарук, за неї віддали шість голосів.

Про це Держкіно оголосило 6 лютого.

Вікторія Водка отримала три голоси, а Кирило Жаровський відмовився від подальшої участі в конкурсі.

Олена Гончарук з 2021 року керувала Довженко-Центром, а до цього працювала на посаді керівника Музею кіно Довженко-Центру.