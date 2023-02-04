Канада відправила до України перший танк Leopard 2

Уряд Канади відправив до України перший бойовий танк Leopard 2.
Про це у своєму Twitter повідомила міністр оборони Аніта Ананд.
«Сьогодні літак канадських Повітряних сил вилетів з Галіфаксу з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада відправляє в Україну. Канада підтримує народ України — і ми продовжуватимемо надавати Збройним силам України обладнання, необхідне для перемоги», — написала вона.
- Наприкінці січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам. Після цього стало відомо, що країни Європи готуються передати Україні 80 танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів. Один батальйон зберуть із танків, які дадуть Німеччина, Нідерланди, Іспанія та Фінляндія. Це будуть версії Leopard 2A6. Другий батальйон забезпечать танками з Польщі та Норвегії версії 2А4.
- 3 лютого уряд Німеччини схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву 88 старих танків Leopard 1.