Канада відправила до України перший танк Leopard 2

Уряд Канади відправив до України перший бойовий танк Leopard 2.

Про це у своєму Twitter повідомила міністр оборони Аніта Ананд.

«Сьогодні літак канадських Повітряних сил вилетів з Галіфаксу з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада відправляє в Україну. Канада підтримує народ України — і ми продовжуватимемо надавати Збройним силам України обладнання, необхідне для перемоги», — написала вона.