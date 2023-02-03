СБУ викрила чиновників Міноборони, які розкрадали гроші на будівництві казарм

Служба безпеки викрила посадовців Міноборони, які розкрадали бюджетні кошти під час будівництва казарм для військових.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Колишній керівник і старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ організували схему, за допомогою якої вкрали понад 5 мільйонів гривень на будівництві казарм для військових на території Миколаївського гарнізону.
За даними слідства, для реалізації свого плану керівник управління уклав кілька договорів про виконання ремонтно-будівельних робіт із комерційною структурою.
Згідно з підписаними документами, підрядник мав капітально відремонтувати покрівлі, інженерні мережі електропостачання, водопровід і каналізацію в казармах, але роботи виконали не в повному обсязі, а перераховані за це бюджетні гроші учасники схеми вивели в тінь. Казарми залишилися непридатними для проживання.
СБУ ініціювала будівельно-технічну та економічну експертизи, які підтвердили факт злочину.
Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке наразі є правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління, і за адресами проживання девʼятьох фігурантів у Києві та Вінниці та вилучили документацію з доказами.
Працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Розслідування триває.
- Служба безпеки України ліквідувала схеми розкрадання коштів на харчуванні українських військових на понад 119 мільйонів гривень.
- Нацполіція також повідомила раднику заступника міністра оборони про підозру в розкраданні 1,7 мільярда гривень. Він нібито причетний до схеми з непоставками товарів для ЗСУ.