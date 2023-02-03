Поліція вручила раднику заступника міністра оборони підозру в розкраданні 1,7 мільярда гривень

Нацполіція повідомила раднику заступника міністра оборони про підозру в розкраданні 1,7 мільярда гривень. Він нібито причетний до схеми з непоставками товарів для ЗСУ.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

За даними джерел «Бабеля», ідеться про Костянтина Слюсара.

Слідство встановило, що після початку вторгнення Міноборони уклало договір із приватним підприємством на поставку товарів для ЗСУ. Компанія отримала понад 1,7 мільярда гривень попередньої оплати. Але товарів військового призначення у відповідні терміни не поставила. Таким чином, державі завдали збитків на понад 1,7 мільярда гривень.

У цій же справі раніше повідомили про підозру директору компанії та ще двом фігурантам.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За розкрадання в особливо великих розмірах йому загрожує до 12 років позбавлення волі.