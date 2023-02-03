У Великій Британії чоловік зізнався, що намагався зашкодити королеві Єлизаветі ІІ. У 2021 його затримали з арбалетом у Віндзорському замку

У Великій Британії чоловік на імʼя Джасвант Сінгх Чейл, якого затримали на території Віндзорського замку з арбалетом, визнав себе винним за трьома пунктами, зокрема в злочині, який підпадає під закон про державну зраду.

Про це пише The Guardian.

Він зізнався в намірі «заподіяти тілесні ушкодження особі Її Величності Королеви Єлизавети II або викликати тривогу Її Величності».

Чейла затримали в королівській резиденції на Різдво 2021 року, коли там гостювала Єлизавета II. Його помітили на території замку приблизно о 8:10 ранку за місцевим часом. Відомо, що приблизно за дві години до того він проникнув туди за допомогою нейлонової мотузкової драбини.

На нападнику був капюшон і маска, в руках він тримав заряджений арбалет зі знятим запобіжником.

«Я тут, щоб убити королеву», — сказав Чейл офіцеру поліції, перш ніж на нього надягли наручники та заарештували.

Раніше зловмисник подавав заяву на службу в поліцію Міністерства оборони та Гренадерську гвардію, щоб наблизитися до королівської родини. За даними прокуратури, він намагався помститися за поводження Сполученого Королівства з індіанцями та надіслав близько 20 людям відеозапис, у якому стверджував, що збирається вбити королеву. Його дії не розглядали як терористичний злочин, але цією справою займався відділ боротьби з тероризмом.