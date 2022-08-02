У Великій Британії чоловіка, якого затримали у Віндзорському палаці з арбалетом, звинувачують у державній зраді

Британські прокурори висунули звинувачення чоловікові, якого затримали з арбалетом у Віндзорському замку на Різдво.

Про це пише Associated Press.

Двадцятирічного Джасванта Сінгха Чейла із Саутгемптона звинувачують у державній зраді через те, що його спіймали з арбалетом на території палацу. Прокурори стверджують, що він хотів «поранити або стривожити» королеву Єлизавету II.

У звинуваченні йдеться про «вистрілювання або прицілювання вогнепальної зброї, кидання або використання будь-яких образливих предметів чи зброї з наміром поранити або стривожити Її Величність». Це є злочином відповідно до розділу 2 Закону про державну зраду 1842 року. Чейла також звинуватили у погрозах вбивством і зберіганні зброї.

Зараз Чейл перебуває під вартою. Він постане перед Вестмінстерським магістратським судом 17 серпня.