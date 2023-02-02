Суд арештував на два місяці ексзаступника міністра оборони, якого підозрюють у закупівлі харчування для ЗСУ за завищеними цінами

Печерський районний суд Києва арештував колишнього заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова. Його підозрюють у закупівлі харчування для ЗСУ за завищеними цінами.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердили джерела в правоохоронних органах. Згодом про це офіційно повідомили у Держбюро розслідувань.

Суд арештував Шаповалова на два місяці. Він також визначив альтернативу арешту — заставу в розмірі 402 мільйони 600 тисяч гривень.