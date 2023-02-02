Суд арештував на два місяці ексзаступника міністра оборони, якого підозрюють у закупівлі харчування для ЗСУ за завищеними цінами

Печерський районний суд Києва арештував колишнього заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова. Його підозрюють у закупівлі харчування для ЗСУ за завищеними цінами.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердили джерела в правоохоронних органах. Згодом про це офіційно повідомили у Держбюро розслідувань.
Суд арештував Шаповалова на два місяці. Він також визначив альтернативу арешту — заставу в розмірі 402 мільйони 600 тисяч гривень.
- 21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах. Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року. Ідеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
- 23 січня міністр оборони Олексій Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Згодом міністр оборони Резніков анонсував зміни в харчуванні Збройних сил України — ідеться про гнучку, але уніфіковану систему меню.
- 1 лютого підозри отримали колишній заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов за лобіювання укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, ексочільник департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Богдан Хмельницький за закупівлю неякісних бронежилетів та заступник директора «Промоборонекспорту» Володимир Терещенко, який уклав фіктивний договір на оцінку стану відремонтованих складових авіатехніки.