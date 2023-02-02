Іран офіційно звинуватив Ізраїль в атаках на військову інфраструктуру та пообіцяв відповідь

Іран офіційно звинуватив Ізраїль в атаках безпілотників на іранську військову інфраструктуру 28 січня. Там також зазначили, що залишають за собою право на відповідь.

Про це пише BBC.

Посол Ірану в ООН зазначив, що отримані дані чітко підтверджують причетність Ізраїлю до цих ударів. Іран також залишає за собою право «рішуче відреагувати на будь-які загрози чи неправомірні дії» Ізраїлю.

Сам Ізраїль не підтверджує і не спростовує звинувачення в атаках на іранську інфраструктуру. В Ірані запевняють, що удари завдали незначної шкоди, але незалежної перевірки цієї інформації не було.