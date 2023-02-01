Колишній міністр енергетики Ігор Насалик отримав підозру. Його підозрюють у державних збитках на 1,5 мільярда гривень

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.
Про це повідомляють джерела «Бабеля» у правоохоронних органах.
Його підозрюють у підписанні збиткових для держави угод з розмитнення газу в інтересах олігарха Дмитра Фірташа на 1,5 мільярда гривень.
- Насалик із 14 квітня 2016-го до 2019 року обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України.
- У липні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Насалику про підозру, адже він не задекларував $1,2 мільйона. У листопаді 2020 року Вищий антикорупційний суд закрив цю справу.