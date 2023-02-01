Голова МЗС Литви закликав країни ЄС вислати послів росії

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що членам Європейського Союзу не потрібно мати послів росії у своїх країнах.

Про це він сказав на пресконференції в Ризі, пише Delfi.

«У більшості випадків це вже не дипломатична, а пропагандистська установа, яка приховує воєнні злочини та загалом пропагує геноцид», — сказав Ландсберґіс. Він додав, що нещодавно Литва була єдиною країною, у якій не було російського посла, але тепер його держава у балтійській групі.