Російське МЗС висилає посла Латвії

Міністерство закордонних справ росії наказало послу Латвії в Москві Марісу Ріекстіншу залишити рф протягом двох тижнів.

«Послу Латвії М. Ріекстіншу наказано залишити російську федерацію протягом двох тижнів. Наголошується, що провокаційний демарш латвійської влади щодо зниження рівня дипломатичних відносин матиме наслідки», — зазначили в російському МЗС.