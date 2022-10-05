Росія вислала тимчасову повірену у справах Литви та оголосила її персоною нон ґрата

Росія оголосила тимчасову повірену у справах Литви Вірґінію Умбрасене персоною нон ґрата та висилає її з країни. Умбрасене має залишити територію рф потягом пʼяти днів.

Про це йдеться у заяві російського мзс.

Міністерство закордонних справ росії 5 жовтня викликало співробітника посольства Литви та вручило йому відповідну ноту.

«З урахуванням ворожої лінії Литви на обвал двосторонніх відносин, включно з гуманітарними звʼязками, російська сторона заморожує діяльність культурного центру литовської дипмісії в Москві — так званого Будинку Балтрушайтіса», — додали в мзс росії.

Російське відомство також заявило, що залишає за собою право на додаткові заходи впливу — «залежно від інших недружніх кроків Вільнюсу».