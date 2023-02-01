PayPal скоротить 2 000 співробітників через ослаблення світової економіки

Компанія онлайн-платежів PayPal звільнить майже 2 000 співробітників, або 7% штату.
Про це пише BBC.
Керівництво компанії заявило, що змушено ухвалити таке рішення, оскільки зіткнулося зі «складним макроекономічним середовищем».
«Ми повинні продовжувати змінюватися в міру того, як розвиваються наш світ, наші клієнти та наше конкурентне середовище», — зазначив виконавчий директор PayPal Ден Шульман.
- Amazon оголосила про звільнення понад 18 тисяч співробітників — це найбільше скорочення в історії компанії, а музична платформа Spotify має скоротити 6% працівників.
- Компанія Microsoft планує скоротити приблизно 5% працівників, або майже 11 тисяч посад.
- Генеральний директор Google і Alphabet Сундар Пічаї заявив про скорочення штату на 12 тисяч посад по всьому світу.
- Компанія Philips звільнить ще 6 тисяч співробітників — це майже 8% її штату.