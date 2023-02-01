PayPal скоротить 2 000 співробітників через ослаблення світової економіки

Компанія онлайн-платежів PayPal звільнить майже 2 000 співробітників, або 7% штату.

Про це пише BBC.

Керівництво компанії заявило, що змушено ухвалити таке рішення, оскільки зіткнулося зі «складним макроекономічним середовищем».

«Ми повинні продовжувати змінюватися в міру того, як розвиваються наш світ, наші клієнти та наше конкурентне середовище», — зазначив виконавчий директор PayPal Ден Шульман.