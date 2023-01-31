Начальник ГУР Буданов: В Україні воюють 326 тисяч російських військових

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі в Україні воюють 326 тисяч російських військових.
Про це він розповів в інтервʼю The Washington Post.
Буданов посилається на власні розвіддані та говорить, що це орієнтовна кількість.
Також він розповів, що у росіян залишилося приблизно 9% запасів крилатих ракет морського базування «Калібр».
- Начальник ГУР Кирило Буданов вважає, що цього року російська армія зосередиться на окупації більшої території у східних районах Донецької та Луганської областей, відновлення наступу з Білорусі є малоймовірним.
- У грудні 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач Оперативного командування «Південь» теж вважали, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу.
- У Державній прикордонній служби розповіли, що на території Білорусі наразі можуть перебувати близько 9 тисяч російських військових, раніше їх там було більше.