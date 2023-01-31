Очільник ГУР Кирило Буданов назвав «малоймовірним» відновлення наступу з Білорусі

Цього року російська армія зосередиться на окупації більшої території у східних районах Донецької та Луганської областей, відновлення наступу з Білорусі є малоймовірним.
Про це в інтервʼю The Washington Post заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
Також, за словами Буданова, в Україні зараз воюють приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців, а в росії залишилося лише 9% запасів ракет великої дальності «Калібр».
На запитання, чи думає Буданов, що українські війська, які дійдуть до Криму, можуть спровокувати президента росії путіна на застосування ядерної зброї, він відповів: «Це неправда. І Крим повернеться до нас. Я вам більше скажу: усе почалося у Криму 2014 року, там усе й закінчиться».
«Росія — країна, від якої очікується багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Завдання ядерного удару призведе не тільки до воєнної поразки росії, але й до її краху. І вони це чудово знають», — додав Буданов.
- У грудні 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач Оперативного командування «Південь» теж вважали, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу.
- Командувач оборони Києва Олександр Павлюк у січні 2023 року запевняв, що навколо Києва створили потужну систему оборони з кількох рубежів загальною протяжністю близько тисячі кілометрів. Українські війська мають достатньо сил і засобів, щоб захистити столицю.