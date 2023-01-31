Очільник ГУР Кирило Буданов назвав «малоймовірним» відновлення наступу з Білорусі

Цього року російська армія зосередиться на окупації більшої території у східних районах Донецької та Луганської областей, відновлення наступу з Білорусі є малоймовірним.

Про це в інтервʼю The Washington Post заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Також, за словами Буданова, в Україні зараз воюють приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців, а в росії залишилося лише 9% запасів ракет великої дальності «Калібр».