Навколо Києва вибудувана оборона з кількох рубежів. Весь кордон із Білоруссю — це суцільні завали, мінні поля

Навколо Києва створено потужну систему оборони з кількох рубежів, загальною протяжністю близько тисячі кілометрів. Війська мають достатньо сил і засобів, аби захистити столицю.

Про це «Суспільному» розповів командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, наразі загрози нового наступу з Білорусі немає. У росіян немає достатніх сил для цього. Зараз росіяни намагаються утримувати українські сили біля північного кордону, щоб їх не перекинули на схід. Весь кордон із Білоруссю, каже Павлюк, — це суцільні завали, мінні поля. Щоб їх пройти, треба великі зусилля.

«Ми розглядаємо можливі варіанти агресії в найближчі місяці. Але для цього потрібно перекинути відповідні сили й засоби, які зараз росія відновлює на їхніх полігонах. Поки що таких намірів ми не бачимо, але готуємось до них [...]. Вони мають розуміти, що ми готові зустріти їх і зупинити на кордонах», — сказав генерал-лейтенант.

Він зазначив, що процес створення ударних угруповань тривалий і непоміченим не буде. Рух російської та білоруської армій постійно відстежується, тому населення попередять про небезпеку заздалегідь.

Сили оборони України зараз мають достатньо сил. Підрозділи поповнюються, але якщо в рф буде чергова мобілізація, то і ЗСУ будуть вимушені добирати особовий склад.

Українська розвідка 7 січня прогнозувала початок додаткової мобілізації в росії 15 січня.