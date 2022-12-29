Генштаб: Біля українських кордонів перебуває вдвічі менше російських військових, аніж було 24 лютого

Угруповання російських військ, яке розгорнуте в білорусі, Брянській та Курській областях росії, вдвічі менше того угруповання, що було залучене для наступу на Київ 24 лютого — 22 тисячі проти 45,5 тисячі окупантів.
Про це під час брифінгу 29 грудня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
Навіть у разі залучення усіх бойових білоруських частин, спільне угруповання військ буде налічувати близько 30 тисяч людей, що все одно менше за те, яке брало участь у повномасштабному вторгненні.
Крім того, росія вивезла з білорусі усі запаси боєприпасів для артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, які створили в інтересах російської армії напередодні нападу на Україну.
Однак, за словами Громова, росія розширює контроль над військовими аеродромами білорусі. Зараз там тривають роботи з додатково обладнання аеродрому «Мачулищі» (його планують перетворити на ключовий логістичний хаб для потреб російської армії), «Барановичі» та «Лунинець».
- Очільник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що наразі жодна розвідувальна інформація не вказує на неминучу загрозу повторного вторгнення з території білорусі. Однак довгострокові ризики цього зберігаються.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач ОК «Південь» теж вважають, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу. Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ризик наступу окупаційних військ з території білорусі поступово зростає. Генсек НАТО Єнс Столтенберг також зазначив, що дії кремля свідчать про плани росії поновити наступ на Україну, а заклики росіян до переговорів — це спроба виграти час на підготовку і перегрупування військ.
- 20 грудня росія почала перекидати ближче до кордону з Україною техніку й особовий склад, що були на білоруських полігонах.