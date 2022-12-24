Голова ГУР Кирило Буданов: Зараз жодна розвідувальна інформація не вказує на неминучу загрозу з боку білорусі

Наразі жодна розвідувальна інформація не вказує на неминучу загрозу повторного вторгнення з території білорусі. Однак довгострокові ризики цього зберігаються.

Про це голова української воєнної розвідки Кирило Буданов розповів в інтервʼю The New York Times.

Так, за його словами, російські війська не вишикувані в штурмові порядки, а на тренувальних майданчиках не вистачає бронетехніки, щоб влаштувати атаку. Навчальні табори для російських солдатів хоч і наповнюються новомобілізованими, але вони після завершення підготовки відправляються воювати на Донбас.

«Було б неправильно скидати з рахунків цю можливість, але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, що підтверджують її існування», — додав Буданов.