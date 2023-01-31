Президент Хорватії заявив, що Крим ніколи не буде українським, а росію провокували 8 років. В МЗС України відповіли

Президент Хорватії Зоран Міланович сказав, що Крим більше ніколи не буде у складі України. Він також застеріг від протистояння росії, яка має ядерну зброю.

Крім того, він заявив, що із 2014 по 2022 рік росію провокували з наміром почати війну в Україні, а тепер, коли вона почалася, «божевілля думати, що росію можна перемогти у звичайній війні».

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на проросійські заяви хорватського президента.

«Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни з такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролася за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся», — зазначив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Він нагадав, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави.

«Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України. Натомість ми високо цінуємо і дякуємо уряду Хорватії та хорватському народу за непохитну підтримку українців у боротьбі проти агресії росії», — наголосив Ніколенко.