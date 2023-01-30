«Поїхав за власний кошт до рішення РНБО». Микола Тищенко розповів, як опинився в Таїланді

Народний депутат Микола Тищенко заявив, що поїхав у відрядження до Таїланду за власний кошт, щоб працювати за стратегією президента щодо країн Азії, а про його поїздку знали всі керівники фракції «Слуга народу».

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

За словами Тищенка, він перетнув кордон за біометричним паспортом 10 січня 2023 року.

«Навіть не брав славнозвісний зелений дипломатичний паспорт, який дозволяє не стояти в чергах, а швидко перетинати кордон. Чому я це зробив? МЗС і президент заборонили брати в будь-які поїздки дипломатичні паспорти», — пояснив він.

Тищенко наголосив, що поїхав у Таїланд за власний кошт до рішення РНБО [23 січня] і має всі документи, де стоять підписи спікера Ради Стефанчука і голови фракції «Слуга народу» Арахамії. Але це документи не про відрядження, а про відпустку. За словами Тищенка, формально його відрядження — це відпустка, бо він їхав за свій кошт.

Зараз Микола Тищенко перебуває у Вʼєтнамі «в рамках стратегії депутатської роботи».

«Була нарада в «Парковому», вище керівництво країни поставило задачу перед кожним нардепом, кожним заступником голови фракції, яким я є, попрацювати з депутатами та зробити напрацювання по напрямках. Обрали стратегічні напрямки — Арабські Емірати, Азія, Африка. Країни, які сьогодні, скажімо так, не розуміють, що відбувається в європейській частині світу», — пояснив Тищенко.

На запитання, хто саме поставив йому таку задачу нардеп відповів:

«Було засідання фракції, там були представники Офісу президента, МЗС, був пан [Давид] Арахамія , пан Андрій Єрмак, Ігор Жовква, були представники, відповідальні за напрями, голови комітетів. Це не секрет, про це знають, з тої наради проводили Zoom, виставляли світлини».

Що саме робитиме після приїзду в Україну, Тищенко не конкретизував, сказавши, що це закрита інформація, але запевнив, що після кількох зустрічей у Вʼєтнамі за декілька днів буде в парламенті.