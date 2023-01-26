Нардеп Тищенко поїхав до Таїланду, де проведе «зустріч із українською громадою». Перед цим РНБО заборонила виїзд чиновникам за кордон

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко вирушив до Таїланду, де проведе «зустріч із українською громадою». Раніше РНБО дозволила чиновникам виїжджати за кордон лише в службові відрядження.

Відповідна інформація зʼявилася на сайті посольства України в Таїланді.

«Посольство запрошує вас на зустріч із народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд», — йдеться у повідомленні.

Сама зустріч відбудеться не в будівлі посольства, а в 4-зірковому готелі Novotel. Від посольства до готелю всього 200 метрів.