Миколу Тищенка виключили з партії «Слуга народу»

Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу партії «Слуга народу» за його поїздку до Таїланду.

Про це 26 січня повідомила очільниця партії Олена Шуляк.

Також Тищенка вже звільнили з посади заступника голови фракції «Слуга народу» і мають виключити зі складу фракції.