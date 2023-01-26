Миколу Тищенка виключили з партії «Слуга народу»

Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу партії «Слуга народу» за його поїздку до Таїланду.
Про це 26 січня повідомила очільниця партії Олена Шуляк.
Також Тищенка вже звільнили з посади заступника голови фракції «Слуга народу» і мають виключити зі складу фракції.
- 26 січня стало відомо, що Микола Тищенко вирушив до Таїланду, де проведе «зустріч із українською громадою». Сама зустріч відбудеться не в будівлі посольства, а в 4-зірковому готелі Novotel.
- 23 січня Рада національної безпеки та оборони під час воєнного стану вирішила випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження. З інших причин виїзд за кордон тепер заборонений. Це також стосується народних депутатів, суддів, прокурорів, голів ОДА тощо.