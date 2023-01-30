WP: Американські танки Abrams приїдуть в Україну в кінці 2023 року

Американські танки M1 Abrams приїдуть в Україну в рамках військової допомоги не раніше кінця 2023 року або вже на початку 2024-го.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними газети, Збройні сили України отримають сучасну модифікацію M1A2. Танки не вилучатимуть із військових запасів США, а закуплять у компанії General Dynamics. Їх побудують за спецзамовленням — без секретної броні.