Німеччина передала Україні ракети для ППО IRIS-T, вантажівки та пікапи

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги.
Про це йдеться на сайті уряду країни.
У новому пакеті є ракети для системи ППО IRIS-T, 13 вантажівок, два 15-тонні автонавантажувачі, 12 сідлових тягачів і 4 напівпричепи, 12 автомобілів для охорони кордону та 2 пікапи.
Скільки саме ракет для системи ППО IRIS-T надішлють в Україну — у німецькому уряді не уточнили.
- 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам, а США оголосили про передачу 31 танка M1 Abrams.
- Країни Європи в рамках коаліції готуються передати Україні 80 німецьких танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів. Планують, що один батальйон зберуть із танків із Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Фінляндії. Це будуть версії Leopard 2A6. Другий батальйон забезпечать танками версії 2А4 з Польщі та Норвегії. Третій батальйон буде з танків Abrams.