Німеччина передала Україні ракети для ППО IRIS-T, вантажівки та пікапи

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

У новому пакеті є ракети для системи ППО IRIS-T, 13 вантажівок, два 15-тонні автонавантажувачі, 12 сідлових тягачів і 4 напівпричепи, 12 автомобілів для охорони кордону та 2 пікапи.

Скільки саме ракет для системи ППО IRIS-T надішлють в Україну — у німецькому уряді не уточнили.