Пенсіонер, який надіслав листи з вибухівкою до українського посольства, хотів припинити підтримку України з боку Іспанії

Іспанець, якого підозрюють у розсиланні листів із вибухівкою, зокрема на адресу посольства України, хотів змусити свою країну відмовитися від підтримки України.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву слідчого судді.

Зараз Помпейо Гонсалес Паскуаль перебуває під офіційним слідством за двома можливими звинуваченнями в тероризмі за обтяжуючих обставин і чотирма звинуваченнями в тероризмі. За його справою вже відбулося перше судове засідання, його триматимуть під вартою до висунення офіційних звинувачень і подальших слухань.

Суддя також заявив, що 74-річний підозрюваний користувався російською соцмережею «Вконтакте» та швейцарським сервісом зашифрованої електронної пошти Protonmail, що може свідчити про ризик його втечі до росії. Також в історії його браузера знайшли російські пропагандистські ЗМІ Russia Today та Sputnik, а також іспаномовні сайти про зброю та хімію.

За словами судді, дії підозрюваного свідчать про намір порушити громадський спокій та створити враження, що їх вчинили люди, повʼязані з росією, як відплату за підтримку України Іспанією та США. Докази свідчать про те, що Гонсалес діяв самостійно.

«Немає жодних ознак того, що особа, яка перебуває під слідством, належить або співпрацює з будь-якою терористичною бандою чи організованою групою», — зазначив суддя.

Під час обшуку в будинку Гонсалеса знайшли різні циліндричні стрижні, схожі на ті, що були в саморобних вибухових пристроях. У домівці підозрюваного виявили також гвинти, пружини та прецизійні свердла, які він міг використовувати для виготовлення вибухівки.

Усе це Гонсалес купляв на Amazon. Він також придбав там нітрат калію, кабель із гнотом, вимикачі, мідні нитки та лампи розжарювання.

Поліції вдалося розшукати Гонсалеса за марками на конвертах — деякі з них можна було купити лише в невеликій кількості магазинів у Бургосі. До виходу на пенсію у 2013 році підозрюваний працював у мерії міста Віторія-Гастейс.