Польща передасть Україні ще 60 модернізованих танків

Польща наразі готова передати Україні ще 60 модернізованих танків, 30 з них — PT-91 Twardy.

Про це премʼєр-міністр Польщі Матеуеш Моравецький повідомив в інтервʼю канадському телеканалу CTV News.

«Наразі ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 — PT-91. Це на додачу до 14 танків Leopard. І ми сказали нашим партнерам у Західній Європі, скільки танків ми вже передали, і я процитував президента Зеленського, щоб пояснити, наскільки важливо в такій війні мати сучасні танки», — зазначив Моравецький.