Польща передасть Україні ще 60 модернізованих танків

Польща наразі готова передати Україні ще 60 модернізованих танків, 30 з них — PT-91 Twardy.
Про це премʼєр-міністр Польщі Матеуеш Моравецький повідомив в інтервʼю канадському телеканалу CTV News.
«Наразі ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 — PT-91. Це на додачу до 14 танків Leopard. І ми сказали нашим партнерам у Західній Європі, скільки танків ми вже передали, і я процитував президента Зеленського, щоб пояснити, наскільки важливо в такій війні мати сучасні танки», — зазначив Моравецький.
PT-91 Twardy («Твердий») — це польський бойовий танк на базі радянського Т-72М1. Для нього розробили систему динамічного захисту ERAWA. Розробник заявляє, що вона з імовірністю 95% відібʼє радянський ПТУР і на 50% сучасні бронебійні снаряди. На Twardy встановили ізраїльський нічний приціл, словацький стабілізатор, лазерний далекомір і балістичний обчислювач. Основними операторами PT-91 є Польща й Малайзія, але на тлі війни росії проти України польська армія проводить поступове переозброєння.
- 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам, а США оголосили про передачу 31 танка M1 Abrams.
- Країни Європи в рамках коаліції готуються передати Україні 80 німецьких танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів. Планують, що один батальйон зберуть із танків із Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Фінляндії. Це будуть версії Leopard 2A6. Другий батальйон забезпечать танками з Польщі та Норвегії версії 2А4. Третій батальйон буде з танків Abrams.