Нардепа Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу»

Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу» через його поїздку до Таїланду.

Про це 27 січня оголосила речниця партії Юлія Палійчук.

Виключили його за результатами внутрішньофракційного опитування. Перед цим його виключили з партії.