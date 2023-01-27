Нардепа Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу»

Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу» через його поїздку до Таїланду.
Про це 27 січня оголосила речниця партії Юлія Палійчук.
Виключили його за результатами внутрішньофракційного опитування. Перед цим його виключили з партії.
- 26 січня стало відомо, що Микола Тищенко вирушив до Таїланду, де проведе «зустріч із українською громадою». Сама зустріч відбудеться не в будівлі посольства, а в 4-зірковому готелі Novotel. Після цього фракція та партія анонсували виключення Тищенка зі свого складу, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Тищенка нікуди за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду не підписував.
- 23 січня Рада національної безпеки та оборони під час воєнного стану вирішила випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження. З інших причин виїзд за кордон тепер заборонений. Це також стосується народних депутатів, суддів, прокурорів, голів ОДА тощо.