Навчання українських бійців на танках Abrams може розпочатися через тижні, а не місяці

Навчання українських військовослужбовців на американських танках Abrams може розпочатися через кілька тижнів.
Про це повідомив координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.
За його словами, Пентагону, найімовірніше, знадобляться «тижні, а не місяці», щоб завершити підготовку до навчання на танках Abrams. Водночас Кірбі наголосив, що на закупівлю танків і завершення самої підготовки знадобляться місяці.
«Скільки часу це займе? Я справді не можу сказати. Вони досі працюють над цим. Ми не думаємо, що це займе надто багато часу. Знаєте, тижні, а не місяці, перш ніж вони зможуть дійсно уточнити деталі цього та почати впроваджувати режим тренувань», — сказав Кірбі.
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- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова негайно передати Україні 30 танків Т-72, якщо їх замінять західними танками. А також Словаччина готова обговорити передачу українцям своїх винищувачів МіГ-29.