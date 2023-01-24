Держави «Великої сімки» створили «фінансовий Рамштайн» для України

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль оголосив про запуск нового формату фінансової допомоги Україні на постійній основі. Це отримало назву «фінансовий Рамштайн».

Перше засідання на управлінському рівні пройде вже цього тижня.

«Важливо, щоб проєкти фінансової допомоги були чітко скоординовані, тому держави «Великої сімки» створили мультидонорську координаційну платформу – так званий фінансовий Рамштайн», — розказав Шмигаль, нагадавши, що самі лише бюджетні потреби України в іноземній допомозі на цей рік становлять не менше $38 мільйонів.

Фінансовий «Рамштайн» працюватиме на три напрямки: стала коротко- та середньострокова підтримка України, міжнародна координація та підтримка реформ, розвиток приватного сектору.

«Цей формат зустрічей створено, щоб вирішити три основні питання: прискорити поточні ремонти, щоб відновити обсяги генерації та розподілу, сприяти децентралізації енергосистеми та створити її менш вразливою для ворога, і допомогти Україні впровадити нові програми енергоефективності», – розказав Шмигаль.